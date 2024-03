La curiosa sustancia que echó el DT de Always al campo de juego, contra Cristal

Cargando...

Luego del partido concluído entre Sporting Cristal vs Always Ready por Copa Libertadores, un video ha circulado por redes sociales con respecto al DT de Always Ready, Óscar Villegas. Y es que se le vio con un gesto que ha generado mucha incógnita entre los aficionados.

Durante la transmisión en vivo del partido de Copa Libertadores, las cámaras apuntaron a ambos técnicos protagonistas. Se ve a un Enderson Moreira muy fastidiado por las fallas del equipo, mientras que la estratega boliviana lanzó curiosa sustancia muy cerca de la zona técnica celeste.

Las cámaras muestran claramente que el estratega de 53 años saca esa sustancia desde su bolsillo y la esparce hacia el lado donde se ubicaba Enderson Moreira. Se aprecia que lo intenta en dos oportunidades para echar todo lo que es posible.

A través de las redes sociales, algunos hinchas manifiestan que es sal, pero no hay nada certero de momento ante las imágenes expuestas en todas las plataformas digitales.

Ahora, ante la mala campaña en Copa Libertadores, el gran objetivo de Sporting Cristal es ir por el Torneo Apertura. Sabe que andan líderes de momento, por lo que esperan sostener ese buen momento para darle una alegría al equipo. Posterior a ello, los 'rimenses' buscarán el Clausura para así recobrar el camino de títulos que lo logró en una década.

Por su lado Always Ready jugará la tercer fase de la Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay.