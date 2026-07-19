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Mundial 2026

“La final habla español”: hinchas de Argentina y España se abrazan antes del partido

En medio del color y la fiesta en las afueras del MetLife Stadium, un hincha argentino y otro español se abrazaron frente a las cámaras de Red Uno y se desearon suerte antes de la gran final del Mundial 2026.

Martin Suarez Vargas

19/07/2026 13:58

Agregar Reduno en
Foto: EFE.
Estados Unidos.

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La pasión por el fútbol volvió a regalar una escena que refleja el espíritu de la Copa del Mundo. A pocas horas de la gran final entre Argentina y España, un hincha albiceleste y otro de la Roja se encontraron de manera espontánea frente a las cámaras de Red Uno de Bolivia en las afueras del MetLife Stadium de Nueva York.

Lejos de los enfrentamientos y las rivalidades, ambos aficionados intercambiaron abrazos, sonrisas y buenos deseos para el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

En medio de la conversación, uno de ellos sorprendió con una frase que despertó aplausos entre los presentes: "La final del Mundial habla español", en alusión a que tanto Argentina como España comparten el mismo idioma, convirtiendo el encuentro en una celebración de la cultura hispanohablante.

El hincha argentino aseguró que espera un partido inolvidable y confía en que la Albiceleste levante un nuevo título, mientras que el aficionado español respondió con el mismo entusiasmo, deseándole suerte a su rival y destacando que lo más importante es disfrutar de una final histórica.

La escena fue acompañada por cánticos, banderas y un ambiente de fiesta que reunió a miles de seguidores de ambos países, quienes convivieron en paz en los alrededores del MetLife Stadium, demostrando que el fútbol también puede unir a las aficiones antes del pitazo inicial.

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