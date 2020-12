La hija menor de Maradona arremete contra el abogado de su padre

Cargando...

Era de esperarse que en algún momento las hijas de Diego Armando Maradona hablaran y esta vez, arremetieron contra la persona que en los últimos años estuvo más cerca del Pelusa y sobre todo tenía conocimiento de todo lo que Maradona quería que se hiciera si llegara a faltar. Este domingo Dalma Maradona, hija mayor de Diego, se manifestó a através de Instagram para salir al cruce contra Matías Morla, personaje que ha estado en el foco de la tormenta luego de que fuera acusado de haber tenido una participación importante en lo que fue el desenlace de Diego.

Y así fue como comenzó todo este roce, más aún cuando el magistrado reclama en varios mensajes a la hija mayor del astro argentino que le explicaran por qué se evitó su asistencia al velorio de su mejor amigo en la Casa Rosada.

“Nunca voy a poder olvidar esto”, dijo el abogado Matías Morla.

Dalma respondió el domingo a Matías Morla en su cuenta en Instagram, con el título “Más cagón no se consigue”, donde arremetió en su contra por no o haber respondido a sus llamadas.

“Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente, Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara”, escribió y anunció el inicio de acciones legales en su contra.“!Nos vemos ahí, y si tenés alguna duda me la preguntás a mí cara a cara! Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero, sino, tu condena es social…”, agregó.

Respecto del mensaje que le mandó Matías a Gianinna, que se desconoce el contenido, Dalma contestó por su hermana: "A mi hermana no la apura nadie, y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá... y por último agradeceme... Menos mal que no fuiste al velorio, porque la gente que pasaba te gritaba asesino... Te ahorré un disgusto".

Maradona falleció el 25 de noviembre a los 60 años a consecuencia de un paro cardíaco que sufrió en una residencia de la localidad bonaerense de Tigre, en la que se recuperaba de una operación reciente a la que se había sometido por un hematoma subdural.