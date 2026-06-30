La selección surcoreana vuelve a casa entre abucheos tras su derrota en el Mundial

Jugadores de la selección surcoreana de fútbol, acompañados del ya exentrenador del equipo Hong Myung-bo, fueron recibidos este martes al aterrizar en Corea del Sur por los abucheos de cientos de aficionados, enfadados por la temprana eliminación en el Mundial de fútbol 2026.

Hong y un grupo de nueve jugadores llegaron al Aeropuerto Internacional de Incheon, al oeste de Seúl, apenas un día después de que el técnico presentara su renuncia, asumiendo la responsabilidad por el fracaso del equipo en la fase de grupos, según recogió la agencia local de noticias Yonhap.

El conjunto surcoreano cerró su participación en el Grupo A en tercera posición, con una victoria y dos derrotas, tras ganar a la República Checa en el debut 2-1, y dos tropiezos por 1-0, primero ante México, y después ante Sudáfrica.

Aunque el reglamento en este torneo permitía avanzar a los ocho mejores terceros lugares, Corea del Sur se quedó fuera de la tabla al situarse en décima posición de los 12 equipos totales.

Un resultado decepcionante para muchos aficionados surcoreanos, que no dudaron en abuchear a la formación en su llegada al país, lo que obligó a las autoridades surcoreanas a acordonar el trayecto del equipo sin dar declaraciones a la prensa, según la citada agencia.

El propio presidente del país, Lee Jae-myung, ordenó el domingo al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo que investigara las causas del fracaso futbolístico y el papel de la Federación Surcoreana de Fútbol (KFA), que ya fue señalada por falta de transparencia en el proceso que llevó a designar a Hong como técnico en julio de 2024.

"Si se elige como responsable a una persona incompetente, el resultado es previsible", escribió el mandatario a través de la red social X, horas más tarde de hacerse oficial que el país surcoreano no pasaría a la siguiente fase.

Esta es la primera vez desde 2002 que la KFA no organiza un recibimiento oficial para la selección tras disputar un Mundial fuera del país, según Yonhap.

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