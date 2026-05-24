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[VIDEO] Mastantuono rompió en llanto durante el homenaje a Dani Carvajal

El emotivo momento de Mastantuono en la despedida de Dani Carvajal.

Martin Suarez Vargas

24/05/2026 11:15

Agregar Reduno en
Franco Mastantuono emocionado. Foto: captura de imagen video de X.
España.

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El estadio Santiago Bernabéu vivió una jornada cargada de emoción durante la despedida de Dani Carvajal, quien puso fin a una exitosa etapa como capitán y referente de Real Madrid tras el compromiso ante Athletic Club.

El homenaje realizado por el club estuvo a la altura de la trayectoria del lateral español y provocó lágrimas tanto en los aficionados como en varios integrantes del plantel merengue. Uno de los momentos más comentados fue la reacción de Franco Mastantuono, quien no pudo contener el llanto desde la banda mientras observaba el reconocimiento a Carvajal.

Las imágenes difundidas por Movistar Plus+ mostraron al joven futbolista argentino con la camiseta especial de despedida, visiblemente emocionado durante el homenaje al histórico defensor madridista.

Mastantuono, exjugador de River Plate, llegó al Real Madrid el verano pasado con apenas 18 años. Aunque todavía atraviesa un proceso de adaptación y una temporada con altibajos, la reacción del argentino dejó en evidencia la admiración y el impacto que generó Carvajal en sus compañeros pese al poco tiempo compartido dentro del club.

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