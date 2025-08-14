Franco Mastantuono, nuevo jugador del Real Madrid a sus 18 años

El delantero argentino Franco Mastantuono vivió un cumpleaños inolvidable: Fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid. La joya surgida en River Plate selló su vínculo con la Casa Blanca y se mostró emocionado por dar el salto que soñó desde niño.

Acompañado por sus familiares, exglorias del club y la cúpula directiva, Mastantuono tomó la palabra para expresar su gratitud. “Es un día muy especial. Cumplo un sueño como futbolista y como persona. Gracias a mi familia por estar siempre, los quiero mucho”, afirmó visiblemente conmovido.

Florentino Pérez, presidente del club, le dio la bienvenida recordando la huella que figuras procedentes de River han dejado en el Madrid, mencionando a Alfredo Di Stéfano como emblema de esa conexión histórica.

Con la camiseta número 30, Mastantuono dejó un mensaje contundente para los hinchas merengues: “Voy a dejar la vida por esta camiseta. Dentro de la cancha tendrán un aficionado más defendiendo estos colores”.

