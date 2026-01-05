Máximo Mamani: “Tengo ansias de representar a la Verde y demostrar mi nivel”

En diálogo con el Súper Deportivo Máximo Mamani expresó su ilusión y expectativa por la posibilidad de integrar la selección boliviana, asegurando que atraviesa un momento de tranquilidad, aunque con la ansiedad propia de un desafío importante.

“En el tema de integrar la Verde yo estoy tranquilo, obvio con ansias porque se viene algo lindo este año con la selección. Es muy importante para mí, quiero estar, quiero representarla y demostrar el nivel en el que estoy”, manifestó el delantero, quien espera que todo se dé de la mejor manera para poder vestir la camiseta nacional.

Mamani también se refirió a que Vélez Sarsfield le ofreció salir a préstamo, ya que no estaba en los planes y debía permanecer un año más en la reserva, una situación que no consideró positiva para su carrera.

“Acá en Vélez no tenía posibilidades. Me dieron la opción a préstamo porque no iba a estar en cuenta y eso no lo veía bien”, indicó, añadiendo que posteriormente recibió varias ofertas antes de tomar una decisión sobre su futuro profesional.

