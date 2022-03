Messi, una estrella que se apaga

Cargando...

Francia

No basta con llevar el balón pegado a sus pies, o lanzar un tiro libre de maravillas al ángulo del guardameta contrario (no lo hace desde el 7 de diciembre de 2021). No alcanza con individualidades de lujos y gambetas espectaculares ante los rivales, lo mucho que tuvo Messi ahora se convierte en poco. Sobre todo para alcanzar la cima en el equipo que está.

Desde el 2016 que el astro argentino ha venido sufriendo fracaso tras fracaso en momentos decisivos de su club. A Messi ya no le alcanza con ser él en el campo de Juego, incluso teniendo a otras figuras de talla mundial, la sombra del fracaso para el astro argentino en los últimos tiempos ha sido inevitable.

Lo que ocurrió ayer en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid aunque parezca exagerado era la "crónica de una muerte anunciada”, si bien hubieron ciertos chispazos en el tramo del partido frente al Real Madrid la derrota y otra incómoda eliminación para Messi y el PSG en la Champions fue algo en la que poco se pudo hacer.

Leonel Messi quien tiene siete balones de oro ganados, hoy es una estrella que ha cumplido su ciclo y empieza a guardar luces, si es que acaso no se le apagaron con anterioridad. Y, aunque deberíamos repasar sus logros, a continuación te presentamos las últimas eliminaciones de Messi en la Champions.

Cargando...

2015-16: Cuartos (Barcelona 2-1 Atlético, Atlético 2-0 Barcelona)

2016-17: Cuartos (Juventus 3-0 Barcelona, Juventus 0-0 Barcelona)

2017-18: Cuartos (Barcelona 4-1 Roma, Roma 3-0 Barcelona)

2018-19: Semifinales (Barcelona 3-0 Liverpool, Liverpool 4-0 Barcelona)

2019-20: Cuartos (Barcelona 2-8 Bayern)

2020-21: Octavos (Barcelona 1-4 PSG, PSG 1-1 Barcelona)

2021-22: Octavos (PSG 1-0 Real Madrid, Real Madrid 3-1 PSG)

Artículo de opinión:

Félix Martín Suárez