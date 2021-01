Cargando...

Madrid, España

El centro campista noruego Martin Odegaard, no pasa por su mejor momento al no contar con minutos en el terreno de juego, así no contando con la confianza de su entrenador Zidane, según informan a Efe fuentes del club Real Madrid. El jugador habría solicitado una cesión para volverse a sentir importante.

El noruego, tras la falta de minutos, lesiones y la poca continuidad en el terreno de juego, provocaron que el jugador pida una nueva cesión de inmediato antes del cierre del mercado invernal, cansado a la espera de una nueva oportunidad.

Tras su experiencia en la Real Sociedad, el noruego, regresó al Real Madrid, en un año sin fichajes y donde se esperaba un protagonismo mayor. Odegaard, no logró jugar ningún partido completo. Llegando a disputar solo 368 minutos, jugando en nueve de los 25 encuentros oficiales disputados por el Real Madrid, y solo apenas cinco siendo titular.

Tras el gran rendimiento de Luka Modric, la consistencia en el centro del campo y la apuesta de Zidane, por el uruguayo Valverde, como primer jugador suplente en estos momentos, ha ido reduciendo a un más el protagonismo de Odegaard, hasta provocar su deseo de marcharse.