Oriente y Bolívar ya juegan desde hace días con fuego cruzado el clásico nacional

El clásico nacional entre Oriente y Bolívar que tendrá desembarco hoy a partir de las 20 horas en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, ya comenzó a tener batallas en diferentes trincheras hace un par de días, no han existido bajas, sino que de sobremesa ambos planteles han mostrado su poderío, los generales de ambos bandos prácticamente han lidiado una batalla con ataque y contraofensiva, Marcelo Claure vs Ronald Raldes, Oriente vs Bolívar.

Decir que un Oriente Petrolero vs Bolívar desde todos los sentidos no es un clásico nacional es omitir el ambiente que se genera antes y después del juego, es otra cosa referirnos a la actualidad futbolística por la que atraviesa uno de ellos, pero aún así refineros y celestes ya viven uno de los clásicos más importantes del país, sus presidentes han tenido sus primeros combate.

Ronald Raldes no aceptó adelantar el partido contra Bolívar para jueves o viernes de esta semana, ya que los celestes tienen compromiso el próximo martes por Copa Libertadores y según ellos, necesitan llegar descansados, al menos así lo expuso Marcelo Claure a Ronald Raldes presidente de Oriente Petrolero a través de redes sociales, de inmediato los internautas seguidores de Bolívar cargaron contra el mandamás del Verdolaga.

Horas después Marcos Rodríguez presidente del Club Vaca Diez, expresó que propondrán que solo exista un descenso ante el Consejo Superior a realizarse en los próximos días y que se aumente a 18 clubes, de inmediato se interpretó que eran los clubes del fondo de la tabla que sugerían la mencionada acción, sitial donde actualmente se encuentra el plantel Albiverde y aunque no dejó claro el presidente de Bolívar Marcelo Claure que era otro misil para Oriente Petrolero, hizo pública una carta que envió a la FBF, donde se oponía a la anulación de dos descensos y cambio de normas en el balompié nacional, y de hacer caso omiso a la petición advirtió que acudirían al TAS, la idea posteriormente fue apoyada por The Strongest quien también expresó lo mismo.

Finalmente hoy en lo futbolístico se sabrá cual es el resultado de juego, pero de todas maneras antes de que ruede la pelota, ya se vive el clásico nacional entre Bolívar y Oriente Petrolero.