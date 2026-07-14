Oyarzabal: “Es una auténtica barbaridad y una alegría inmensa”

Mikel Oyarzabal, delantero de la selección española, valoró este martes que llegar a la final del Mundial 2026 “es una auténtica barbaridad y una alegría inmensa”, tras ganar por 0-2 a Francia en la semifinal jugada en Dallas.

“Es una auténtica ilusión. Cuando eres pequeño y ves un Mundial o viajar con toda tu familia a ver un Mundial hace muchos años no te hubieras imaginado estar donde estás hoy. Una alegría inmensa”, declaró a TVE al término del encuentro.

“Nosotros, a lo nuestro. Ahora mismo, disfrutar de este momento, que para muchos de los que estamos aquí es un sueño vivir todo esto, disfrutarlo con toda la familia y todos los amigos y descansar al máximo, porque tenemos un único objetivo en mente. Ya sólo queda uno”, explicó.

“Estamos a un pasito de conseguir algo histórico, pero igual de tranquilos que después del partido ante Cabo Verde. Nos queda el último esfuerzo. Hay que disfrutar hoy y descansar para llegar en las mejores condiciones al domingo, que es lo que queremos”, añadió más tarde en zona mixta.

Oyarzabal está “bien” para la final. “Golpes y cansancio del momento, pero feliz, orgulloso de todos, del grupo, de la unión, porque al final esto se trata de los 26, de lo que hay dentro. Tenemos un ambiente excepcional, una vida maravillosa y fácil y eso luego te lo hace más fácil todo”, dijo.

El delantero fue el autor del 0-1, de penalti, y explicó cómo vivió el momento durante unas semifinales del Mundial.

“Ayer y antes de ayer vas probando cosas y haciéndote a la idea de lo que puede ser. Luego tienes en mente algo que ha salido bien. Tenía la idea clara, meterme en mi mundo y mi película para estar centrado y, por suerte, ha ido bien”, explicó.

Además, Oyarzabal destacó la actitud del equipo de no “conformarse” con el primer gol.

“Si nos conformábamos con el 0-1 íbamos a sufrir y quizá no nos daba lo suficiente para ganar. Haciendo el trabajo sin balón que tocaba iban a haber momentos para atacar y hacerles daño”, señaló.

EFE.

Mira la programación en Red Uno Play