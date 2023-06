¿Por qué Messi se inclinó finalmente para jugar en el Inter de Miami?

Inter de Miami de Estados Unidos es el nuevo club donde jugará el astro argentino Lionel Messi, existieron otras opciones que pudieron ser la nueva casa de la Pulga, incluso con ofertas por demás de millonarias, pero esto pesó menos en la decisión del futbolista rosarino, porque al final terminó inclinándose por el club del cual es uno de los dueños, el inglés David Beckham.

Lionel Messi se despidió del PSG para poner en vilo a todo el mundo dónde sería su próxima parada, en cuanto a su ahora ex club el París Saint Germain, el campeón con Argentina vertió las siguientes declaraciones:

"Fueron 2 años de la cual no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijo en el cole", dijo el 7 veces balón de oro que fue varias veces abucheado por los hinchas del cuadro francés en algunos duelos donde no se dieron resultados.