Premios The Best: Con Messi y sin Cristiano, la FIFA hizo público a los nominados

Esta jornada la FIFA dio a conocer la nómina de futbolistas que están por el The Best, lo curioso es que aparece Messi liderando a los candidatos, mientras que Cristiano Ronaldo no figura entre ellos.

El astro del fútbol mundial, Lionel Messi, competirá por el Premio The Best otorgado por la FIFA, junto a varios jugadores de Manchester City: Julián Álvarez, Kevin de Bruyne, Erling Haaland, Rodri Hernández, Bernardo Silva e Ilkay Gundogan (ahora en el Barcelona). Ganar todo en la pasada temporada al cuadro inglés, le ha hecho que sus jugadores sean vistos con buenos para ser nominados a premios individuales con el que otorga el ente del fútbol mundial.

También aparecen en la lista de los nominados: Marcelo Brozivic, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, el francés Kylian Mbappé, el nigeriano Victor Osimhen y el inglés Declan Rice.

Aún no está confirmada la fecha de entrega de los premios The Best. Con el anuncio de las nominaciones, se podrán votar a los candidatos en la web de FIFA a partir de hoy 14 de septiembre.

