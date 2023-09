Lionel Messi no será ni suplente en Argentina

Cargando...

La Paz.

Definitivamente Lionel Messi no estará en el partido que jugará su selección contra Bolivia esta tarde desde las 16 horas en el estadio Hernando Siles de La Paz.

En el once titular que salió de la selección Albiceleste, Messi no está ni entre los sustitutos. Desde que llegó a La Paz no entrenó a la par con sus compañeros, y esto ya hacía pensar no iba a ser tomado en cuenta. Hoy finalmente se confirmó.

Ahora la capitanía de la selección campeona del mundo, pasaría a manos de la otra figura mundial como es Ángel Di María, quien partirá como volante por izquierda.

Argentinos y bolivianos se medirán hoy desde las 16 hora por la segunda jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

