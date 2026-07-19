¿Qué pasó? El motivo por el que no juega Leandro Paredes ante España

La ausencia de Leandro Paredes en la formación titular de Argentina para enfrentar a España en la final del Mundial 2026 llamó la atención de los hinchas apenas se confirmó el equipo elegido por Lionel Scaloni.

Sin embargo, el motivo de su suplencia no responde a una lesión ni a una molestia física. La decisión del entrenador argentino es estrictamente táctica, con el objetivo de darle una variante diferente al funcionamiento del equipo para el partido más importante del torneo.

En su lugar ingresará Nicolás González, quien aportará mayor despliegue por las bandas y un perfil más ofensivo para acompañar a Lionel Messi y Julián Álvarez en ataque.

De esta manera, Scaloni apuesta por un esquema con mayor dinámica y amplitud para intentar imponerse a una selección española que llega invicta a la definición del campeonato.

Paredes, uno de los habituales referentes del mediocampo albiceleste, esperará su oportunidad desde el banco de suplentes y podría convertirse en una alternativa durante el encuentro si el cuerpo técnico considera necesario reforzar la mitad de la cancha.

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