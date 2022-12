¿Quién fue Pelé?, Así fue la carrera del rey del fútbol

Muchos de sus familiares, amigos y quienes conocieron al emblema del fútbol internacional Edson Arantes do Nascimiento, conocido como Pelé, lo recuerdan por su bondad y la imagen intachable que dejó, tanto fuera de las canchas como dentro.

Sin lugar a dudas el rey del fútbol logró cautivar a sus miles de seguidores y fanáticos, con las frases que vertía sobre su impresión al ser catalogado como un icono del fútbol.

"Esta es una gran responsabilidad. Me siento muy cómodo, aunque algo que no puedo descifrar es por qué Dios me dio este regalo. Yo trato de ser la mejor persona posible. Intento ser respetuoso, trato de prepararme y siempre gozar de buena salud. Pero lo más importante es respetar a la gente", dijo en una oportunidad Pelé, siendo recordado exactamente tal como se describió a sí mismo.