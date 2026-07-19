Red Uno, en el corazón de la fiesta: cobertura especial desde Buenos Aires

La Red Uno de Bolivia ya se encuentra en Buenos Aires para transmitir en vivo todas las incidencias de la gran final del Mundial. El equipo periodístico se desplegó en el Obelisco y la avenida 9 de Julio, el epicentro de los festejos donde la población local se reúne históricamente para celebrar el avance de su selección.

Los ciudadanos argentinos expresan una enorme confianza y emoción de cara a este partido decisivo por el título.

“Mirá, con el sentimiento, con el corazón, podemos ganar todos los partidos que queramos”, aseguró un hincha entusiasmado, mientras otra seguidora afirmó con seguridad: “Ganamos, ganamos. Seguro que sí”.

En este mismo contexto, desde el FanFest de Palermo, un espacio acondicionado con tres pantallas gigantes y sonido de alta fidelidad, se espera la asistencia de más de 30.000 personas. A pesar de las bajas temperaturas registradas en la capital argentina, se proyecta una concurrencia masiva de fanáticos en los puntos de encuentro.

Toda la expectativa y el minuto a minuto de la selección argentina en su búsqueda del bicampeonato se vivirán en exclusiva a través de la Red Uno de Bolivia.

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