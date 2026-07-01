Sigue el minuto a minuto del partido Bélgica Vs Senegal (0-1)

La escuadra africana se marcha a los vestuarios con el uno a cero a su favor gracias a la temprana anotación de Habib Diarra, dejando contra las cuerdas a un combinado belga obligado a reaccionar en el complemento.

El árbitro marcó el final de los primeros 45 minutos en un duelo de alta intensidad donde Bélgica intentó adueñarse del balón para buscar el empate de forma insistente tras verse abajo en el marcador. A pesar de los esfuerzos del mediocampo europeo por abastecer a su ofensiva, la sólida muralla defensiva impuesta por los campeones de África bloqueó cada aproximación y no permitió que se registraran más emociones en las áreas.

Por su parte, el seleccionado de Senegal supo administrar la ventaja mínima conseguida a los 24 minutos por Diarra y apostó por un repliegue ordenado para neutralizar el juego colectivo de los diablos rojos. Con este resultado parcial, los africanos estarían dando la gran sorpresa de la jornada, obligando al estratega belga a mover sus piezas en el entretiempo para cambiar la dinámica del compromiso de cara a la segunda mitad.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

Belgas y senegaleses se cruzan en uno de los duelos atractivos de los 16avos de final.

Los europeos avanzaron como líderes del Grupo G y buscan volver a consolidarse entre los candidatos tras la decepción sufrida en Catar 2022, mientras que los campeones de África se clasificaron como uno de los mejores terceros y llegan decididos a dar un nuevo golpe en el Mundial.

Bélgica comenzó su campaña con un empate 1-1 frente a Egipto, igualaron sin goles ante Irán y cerraron la fase de grupos con una contundente goleada por 5-1 sobre Nueva Zelanda, resultado que les permitió quedarse con el primer puesto de su zona.

En tanto, Senegal perdió 3-1 frente a Francia y cayó 3-2 ante Noruega en sus dos primeras presentaciones, pero reaccionó a tiempo con una contundente goleada por 5-0 sobre Irak, resultado que le permitió avanzar a la fase eliminatoria.

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