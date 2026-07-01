El Mundial 2026 ya dejó dos expulsiones inéditas por la aplicación de una de las nuevas reglas impulsadas por la FIFA. El paraguayo Miguel Almirón y el ecuatoriano Piero Hincapié fueron sancionados con tarjeta roja por cubrirse la boca mientras discutían con un rival, una conducta que el reglamento castiga cuando se produce en un contexto de confrontación.

El primer caso ocurrió el 20 de junio, durante el partido de la fase de grupos entre Paraguay y Turquía. Almirón fue expulsado en el tiempo añadido del primer tiempo (45+ minutos) luego de un intercambio verbal con el defensor turco Mert Müldür. Tras la revisión del VAR, el árbitro aplicó la nueva normativa y mostró la tarjeta roja directa.

El segundo episodio se registró en los dieciseisavos de final. El defensor ecuatoriano Piero Hincapié vio la tarjeta roja a los 95 minutos del encuentro frente a México, después de discutir con el delantero Santiago Giménez mientras se cubría la boca. Nuevamente, el VAR intervino antes de que el árbitro confirmara la expulsión.

La norma, aprobada por la International Football Association Board (IFAB) e implementada por la FIFA para este Mundial, establece que un jugador puede ser expulsado si se cubre la boca con la mano, el brazo o la camiseta al dirigirse a un adversario de manera provocadora, despectiva o durante una confrontación. El objetivo es evitar que se oculten posibles insultos o expresiones discriminatorias que no puedan ser detectadas mediante las imágenes de televisión o la lectura de labios.

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