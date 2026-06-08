Súper Deportivo Copa del Mundo: Fuss y Chipi llevarán la emoción del Mundial por Red Uno

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 continúa y Red Uno ya tiene confirmada a la dupla que acompañará a los aficionados durante la máxima cita del fútbol. El Súper Deportivo Copa del Mundo anunció que Gustavo Fuss y Mauricio "Chipi" Caballero serán los encargados de transmitir toda la emoción del torneo.

Gustavo Fuss aportará su reconocida capacidad para relatar cada jugada con pasión, emoción y precisión, mientras que Mauricio "Chipi" Caballero sumará su experiencia, análisis y conocimiento del fútbol desde los comentarios.

La Copa del Mundo reunirá a las mejores selecciones y a las máximas estrellas del planeta en una competencia que promete emociones inolvidables. Millones de aficionados seguirán cada encuentro con intensidad desde distintos rincones del mundo.

Con esta apuesta, Red Uno busca ofrecer una cobertura de primer nivel para el público boliviano, combinando el relato vibrante de Fuss con la visión analítica de Caballero en cada partido del certamen.

Aunque la acción se desarrollará en los estadios de Norteamérica, la pasión del Mundial llegará a los hogares bolivianos a través de las transmisiones de Red Uno, que contará con una de las duplas más reconocidas para acompañar cada jornada de la Copa del Mundo 2026.

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