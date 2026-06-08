Súper Deportivo Copa del Mundo: Argentina va por el bicampeonato

La selección de Argentina afrontará el Mundial 2026 con el desafío más importante posible: defender el título conquistado en Catar 2022. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a la cita mundialista con una estructura sólida que combina experiencia, talento y renovación.

La base del plantel campeón se mantiene intacta. Jugadores como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández continúan siendo piezas fundamentales dentro del funcionamiento colectivo que ha caracterizado a la Albiceleste durante los últimos años. A ellos se suma el liderazgo futbolístico de Lionel Messi, quien sigue siendo el principal referente del seleccionado argentino.

Además de sus figuras consagradas, Argentina cuenta con una generación de jóvenes talentos que ha ganado protagonismo en las principales ligas del mundo. Entre ellos destacan Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y otros futbolistas llamados a asumir cada vez más responsabilidades dentro del equipo.

Sin embargo, también existen algunas interrogantes. La edad de varios referentes históricos obliga al cuerpo técnico a buscar variantes que permitan sostener la intensidad competitiva a lo largo del torneo. Asimismo, la presión de defender el título mundial supondrá una exigencia adicional para el vigente campeón.

De cara al Mundial, se esperan algunos cambios en la alineación respecto al equipo que conquistó Catar 2022 y posteriormente ganó la Copa América 2024. Uno de los principales movimientos estará en el sector izquierdo del ataque tras el retiro de Ángel Di María. Thiago Almada aparece como el principal candidato para ocupar ese lugar, aunque el joven Nico Paz también surge como una alternativa que podría sorprender en la formación titular.

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