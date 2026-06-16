Todo listo en la Albiceleste: Scaloni confirma a Messi, 'Dibu' Martínez y Julián Álvarez para el debut ante Argelia

La expectativa llegó a su fin. En la antesala del debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo, el director técnico Lionel Scaloni ofreció una conferencia de prensa en la que despejó las dudas principales sobre el once inicial y transmitió total tranquilidad al pueblo argentino: Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez y Julián Álvarez están óptimos y listos para saltar a la cancha ante Argelia.

El entrenador santafesino no anduvo con rodeos al hablar sobre el estado físico de sus máximas figuras, disipando las alarmas que se habían encendido en los últimos días del campamento argentino.

Respecto a la portería y al capitán de la selección, Scaloni fue contundente:

"Emiliano está bien, está disponible para mañana. Así que creo que va a jugar. Yo creo que ya lo dije lo de Leo. Creemos en diferentes condiciones pero siempre ha estado y siempre para nosotros ha sido fundamental. Así que ahora lo será aún más. Y se lo ve bien".

Por su parte, la gran incógnita de la semana giraba en torno a Julián Álvarez y las molestias físicas que venía arrastrando. Sin embargo, el DT trajo alivio al confirmar que el delantero del equipo llegará en plenas condiciones tras un exigente proceso de recuperación.

El caso de la 'Araña': "Juli, bueno, estuvo el problema ese en el tobillo que ya saben. Lo hemos estado cuidando para que llegue en óptimas condiciones. Y creo que sí que está bien", explicó el estratega.

Misterio con humor y un momento de emoción

Fiel a su estilo y al de la escuela rioplatense, Scaloni bromeó sobre la filtración de la alineación titular, haciendo eco de las declaraciones recientes de otro histórico DT argentino. "Creo que Bielsa lo dijo ayer. De alguna manera ustedes se van a enterar del equipo", lanzó entre sonrisas ante los periodistas presentes.

Más allá del análisis táctico y los nombres propios, la conferencia de prensa dejó espacio para el sentimiento. En un tramo de la charla, el técnico se mostró visiblemente conmovido al tomarse un momento para agradecer públicamente las muestras de afecto que ha recibido en los últimos días:

Agradecimiento especial: Scaloni dedicó palabras de profunda gratitud hacia sus actuales compañeros de cuerpo técnico y ex colegas de trabajo, destacando el apoyo incondicional recibido antes de afrontar este nuevo desafío mundialista.

Con el plantel al 100%, el respaldo de su gente y la capitanía de Messi asegurada, Argentina cierra su preparación y se declara lista para iniciar el sueño mundialero. Argelia será el primer examen.

Mira la programación en Red Uno Play