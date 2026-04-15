El fútbol amateur en Ecuador se encuentra de luto tras un violento episodio que transformó una tarde de recreación en una escena de terror. El pasado domingo 12 de abril, el árbitro Javier Ortega, de 37 años, fue asesinado a balazos en la cancha "Los Álamos", ubicada en el sector Los Naranjos del cantón Pasaje, provincia de El Oro.

Emboscada en la cancha

El ataque ocurrió alrededor del mediodía, mientras se desarrollaba un campeonato barrial. Según los informes policiales y relatos de testigos, varios sujetos armados irrumpieron en el predio deportivo y abrieron fuego de manera directa.

Aunque algunas versiones iniciales sugerían que Ortega estaba dirigiendo el encuentro, datos recabados por las autoridades indican que, al momento del ataque, se encontraba como espectador y organizador, vistiendo una camiseta amarilla y pantaloneta negra. La ráfaga de disparos provocó una estampida desesperada de jugadores y familias que buscaban refugio tras los graderíos.

“Esto es a sangre fría”, declaró un vocero de la Policía Nacional tras inspeccionar la escena donde el silencio del silbato fue reemplazado por el estruendo de los proyectiles.

Tragedia en el fútbol barrial: Asesinan a un árbitro en plena jornada deportiva en Ecuador. Foto: Primera Plana Ecuador.

Esfuerzos médicos insuficientes

Tras la huida de los sicarios, los asistentes auxiliaron a Ortega y lo trasladaron de urgencia a un hospital cercano en Pasaje. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso debido a la gravedad de sus heridas.

El cuerpo fue trasladado al Centro Forense de Machala para la autopsia de ley, mientras que el club organizador suspendió de inmediato todas las actividades deportivas hasta nuevo aviso.

Perfil de la víctima e investigación

Javier Ortega era una figura sumamente respetada en el fútbol orense, conocido no solo por impartir justicia en el campo, sino por su labor incansable en la formación de jóvenes deportistas.

Investigación: La Policía Nacional y el personal forense trabajan en la recolección de indicios balísticos y testimonios para determinar si el ataque fue planificado.

Móvil: Hasta el momento, no se han reportado detenidos ni se ha establecido una hipótesis oficial sobre el motivo del crimen.

Inseguridad en espacios públicos

Este asesinato se suma a la preocupante estadística de muertes violentas que golpea a Ecuador en este 2026, evidenciando que la violencia ha traspasado los límites de los espacios comunitarios.

En el barrio de Ortega, los vecinos han encendido velas y realizado vigilias, exigiendo justicia por un hombre cuyo único pecado, según sus allegados, fue dedicar su vida al deporte. La comunidad de El Oro ahora clama por mayor presencia policial en los torneos populares, que solían ser el último refugio de convivencia social en la región.

Con datos de Ecuavisa, La 100 y TN.

Mira la programación en Red Uno Play