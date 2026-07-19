¡Ya pisan el césped! Así fue la salida de Argentina y España antes de la gran final

Ya se vive el ambiente de una auténtica final del mundo. Los jugadores de Argentina y España ingresaron al campo de juego del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, para realizar el tradicional calentamiento previo al partido que definirá al campeón del Mundial 2026.

La salida de ambos planteles fue recibida con una ovación ensordecedora por parte de los más de 80 mil aficionados presentes, quienes colmaron las tribunas con banderas, cánticos y una atmósfera de fiesta en la antesala del encuentro más esperado del torneo.

Todas las miradas se centraron en Lionel Messi, capitán de la Albiceleste, y Lamine Yamal, la joven figura que lidera a la selección española. Ambos fueron los futbolistas más ovacionados por el público al aparecer sobre el césped para iniciar los movimientos de calentamiento.

Mientras los arqueros comenzaron los primeros ejercicios junto a sus entrenadores, el resto de los jugadores realizó trabajos físicos, de movilidad y ejercicios con balón, afinando los últimos detalles antes del pitazo inicial.

Argentina buscará conquistar una nueva estrella mundial, mientras que España intentará volver a levantar el trofeo más importante del fútbol. La gran final del Mundial 2026 está programada para comenzar a las 15:00 y promete paralizar al planeta con un duelo entre dos de las mejores selecciones del campeonato.

Mira la programación en Red Uno Play