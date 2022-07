Gobierno ve como ‘buena señal’ que argentinos se ‘refugien’ en la moneda boliviana

La Paz

El ministro de Economía y Finanzas Públicas Marcelo Montenegro, manifestó este jueves que es una buena señal que los argentinos utilicen la moneda boliviana, para refugiar su economía ante la devaluación, toda vez que según dijo este hecho muestra que el país es visto como un referente de estabilidad.

“Hay que recordar que no es la primera vez que el norte argentino utiliza la moneda nacional como un refugio ante los problemas de la devaluación de la moneda del vecino país. Esto ocurrió por el año 2014, 15 dónde en el norte argentino ya empezaron a utilizar el boliviano. Y esto es una buena señal de que la moneda nacional es un referente de estabilidad”, manifestó Montenegro.

Según la autoridad el reporte que se tiene respecto a pobladores del norte argentino, es que los mismos están optando por ahorrar en moneda boliviana. Montenegro afirmó que 25 bolivianos, son equivalentes a casi mil pesos argentinos, motivo por el cual se estuviera apreciando esta circunstancia.

Agregó además que ministros de otros países se contactan con él, para preguntarle que hace el país, por lo que se mantendría a Bolivia como un referente económico, ya que el mismo caso habría ocurrido en año 2014, donde se empezó a utilizar la moneda nacional en el país vecino.

“Algunos ministros de economía de otros países me llaman y me dicen ‘qué están haciendo ustedes’, porque realmente somos un referente en términos de lo que está ocurriendo no solamente en la región, sino a nivel mundial”, puntualizó Montenegro.