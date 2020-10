Presidente Ecuador dice falta de liquidez y pandemia pusieron en riesgo la dolarización

Cargando...

QUITO, 29 oct (Reuters) - El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo el jueves que los problemas de liquidez de la economía, agudizados con la pandemia, pusieron en peligro la vigencia del esquema de dolarización en el país, por lo que tuvo que recurrir a financiamiento externo y está buscando mayor inversión privada.

Desde antes del brote de coronavirus, la economía ecuatoriana ya presentaba problemas de liquidez por los bajos precios del crudo, su principal producto de exportación. Pero, la situación decayó aún más por las medidas del Gobierno para contener el brote que afectaron los ingresos por la caída en su producción, exportaciones y recaudación tributaria.

"La pandemia nos sorprendió sin tener un centavo en las arcas fiscales, no había un sólo centavo de ahorro y empezaron las desgracias", dijo Moreno durante un conversatorio virtual con miembros de Americas Society/Council of the Americas.

"Hacia el mes de mayo inclusive la dolarización, muy querida por los ecuatorianos (...) parecía que se caía, no había dólares, no ingresaban los dólares tan necesarios para la economía", agregó. "Pensamos que íbamos a tener una catástrofe".

Ecuador adoptó el dólar como su moneda oficial desde el 2000, tras una de sus peores crisis financieras que llevó a la quiebra de varias instituciones bancarias, un esquema que ha dado estabilidad económica y política a la nación sudamericana.

Moreno, que dejará el cargo en mayo del 2021, dijo que ante el escenario tomaron "decisiones duras pero necesarias" entre ellas créditos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos 6.500 millones de dólares, otros multilaterales y China, que ayudaron a enfrentar la crisis.

La pandemia golpeó con fuerza entre marzo y abril a la ciudad de Guayaquil, donde colapsaron hospitales y morgues dejando cadáveres por días en hogares y calles. Ecuador reportó al jueves 166.302 contagios y 8.312 muertos por coronavirus, según datos oficiales.

El mandatario habló sobre la posibilidad de privatizar activos energéticos en el mediano plazo, sin dar mayores detalles, y de que empresas privadas de salud puedan invertir en Ecuador para resolver los problemas del sistema sanitario.

"Apertura total a la inversión extranjera y nacional en aquellos sectores en los cuales el Ecuador tiene mayor índice de rentabilidad (...) que generen empleo, producción, bienestar y la seguridad jurídica que se requiera", concluyó Moreno.

(Reporte de Alexandra Valencia, Editado por Manuel Farías)