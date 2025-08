Liderazgo con propósito: Verónica Ágreda, rectora de Unifranz, entre las 200 mujeres que construyen Bolivia

“Cuando las mujeres están dispuestas a cerrar las brechas y a promover sociedades más justas y sostenibles, tengan por seguro que lo van a conseguir”. Con esta frase cargada de determinación, Verónica Agreda de Pazos, presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP) y rectora nacional de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, recibió el reconocimiento como una de las 200 mujeres líderes del Bicentenario. La distinción fue otorgada en el marco del Woman Economic Forum (WEF) Bicentenario Bolivia 2025.

Con una trayectoria marcada por la innovación educativa y la promoción del liderazgo femenino, Agreda destacó que este galardón no es individual. Sostuvo que representa el esfuerzo colectivo de todas las mujeres que trabajan por transformar la educación en Bolivia.

“Este reconocimiento no es mío, es para todas las mujeres que forman parte del equipo de Unifranz. Creemos que Bolivia merece vivir con mayor justicia en un mundo más humano y sostenible. Gracias por hacer que la transformación educativa del país sea una realidad cada vez más tangible”, afirmó.

El foro reunió a más de 700 personas y congregó a mujeres influyentes de distintos ámbitos, como cultura, periodismo, deporte, educación, salud y empresa. Sus historias están plasmadas en el “Libro de las Mujeres de la Historia y las 200 Mujeres del Bicentenario”, una obra que honra su aporte desde la independencia de la república hasta la actualidad.

Entre las asistentes destacaron figuras como Debra Hevia, jefa de misión de Estados Unidos en Bolivia, y Nidya Pesántez, representante de ONU Mujeres en Bolivia.

Xiomara Zambrana, directora del Instituto de la Mujer y Empresa (IME) de Unifranz, también fue reconocida como una de las 200 líderes. Enfatizó que vivimos en un momento en el que se hace imprescindible potenciar los liderazgos femeninos por un tema de desarrollo, crecimiento, equidad y justicia social.

“Hoy estamos aquí por las que no tienen voz ni privilegio. Somos más de 200 las mujeres que estamos poniendo el hombro para construir una Bolivia equitativa y próspera”, indicó.

Retos que enfrentan las mujeres en Bolivia

Ágreda fue parte del panel “Presidentes de Directorios: desafíos y áreas de transformación en el Bicentenario de Bolivia”. En este espacio se contó con la participación de los presidente de la Cámara de Industria y Comercio, Jean Antelo y del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Claudia Pacheco., entre otros.

Desde su experiencia, Ágreda compartió su visión sobre el papel de la educación, la sostenibilidad y el empoderamiento de la mujer como motor de cambio social y económico. Abordó con firmeza los retos que enfrentan las mujeres bolivianas: la baja representación en cargos de liderazgo, la brecha digital de género y los estereotipos que persisten desde la infancia.

“La mujer no accede a puestos de decisión no porque no esté capacitada -la matrícula universitaria se ha feminizado- sino porque aún hay áreas, como ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, donde nuestra presencia es mínima”, señaló.

Asimismo, hizo un llamado a transformar los modelos educativos y culturales, promoviendo una educación continua y fomentando la corresponsabilidad en los hogares. “¿Cuánto animamos a nuestras hijas a usar un desarmador o a jugar con LEGO en lugar de solo comprarles muñecas?”, cuestionó, subrayando la necesidad de romper los patrones que limitan el potencial femenino.

En un discurso que combinó inspiración y contundencia, Agreda concluyó que los desafíos también se convierten en oportunidades. “Estamos aquí para cerrar esas brechas por nuestros hijos y las futuras generaciones. Queremos ver más mujeres científicas, ingenieras. Queremos que la economía de Bolivia deje de depender solo de recursos y se fortalezca en el conocimiento”, afirmó.

Finalmente, reiteró su convicción de que el país tiene el talento para ser un referente regional. “Bolivia puede exportar talento humano y convertirse en un faro para toda la región. Lo vamos a lograr”, sentenció.