Foton celebra 30 años moviendo el mundo; conoce sus hitos y vive el Carnaval Foton en sus sucursales a nivel nacional

Foton, el gigante automotriz asiático, junto a su representante oficial en Bolivia, Nibol Ltda. celebran tres décadas de innovación, crecimiento y presencia internacional bajo el lema “30 años moviendo el mundo”.

La celebración fue liderada por los principales ejecutivos de Nibol y Foton Bolivia dentro de su oficina Corporativa Foton en Santa Cruz, quienes destacaron la evolución de Foton como fabricante global de vehículos comerciales de alto nivel, enfatizando con orgullo que Foton no solo representa el avance tecnológico, sino el espíritu de lo que significa un vínculo cercano a los clientes impulsado bienes, sueños y prosperidad, llevando la marca asiática a un escenario global.

Foton, con su línea premium, se ha consolidado en Bolivia como la marca número 1 en Vehículos comerciales, gracias al respaldo de Nibol, que garantiza cobertura nacional, servicio posventa especializado y un equipo técnico altamente capacitado. Su línea premium ofrece el portafolio más completo del mercado que responde a las necesidades de emprendedores, comerciantes, empresas de transporte y grandes flotas, ofreciendo durabilidad, eficiencia y tecnología.

El compromiso de la marca continúa después de la venta. A través de su red nacional de más de 17 sucursales y sus talleres especializados, personal certificado y un stock de más de 9.000 ítems en repuestos originales en stock. Foton esta siempre al lado de sus clientes.

Hitos que consolidan el crecimiento de Foton en Bolivia

Como parte de la celebración, Foton y Nibol presentaron los principales hitos que reflejan la evolución de la marca en el mercado boliviano y la confianza construida junto a sus clientes:

Marca número uno en ventas de vehículos comerciales en Bolivia.

Más de 15.000 unidades Foton vendidas en el país.

Más de 10 millones de kilómetros recorridos por los tractocamiones Auman en Bolivia.

Sucursales de Clase mundial.

La red más grande de venta y posventa, con presencia nacional.

Garantía y respaldo de Nibol Ltda. a nivel nacional.

Un socio estratégico para emprendedores y empresas bolivianas.

Más de 9.000 ítems disponibles en repuestos originales.

Una comunidad digital de más de 150.000 seguidores.

Reconocimiento a la excelencia y el liderazgo en marketing en Bolivia.

Carlos Paz Morin Gerente de la división, enfatizó; que, en Bolivia, Foton superó más de 15 mil unidades en circulación, un logro que refleja su crecimiento y potencial en Bolivia.

Estos hitos consolidan la trayectoria de Foton en Bolivia, respaldada por Nibol y reafirman su compromiso de ofrecer vehículos, atención especializada, repuestos originales y servicios que acompañen a cada cliente a lo largo del tiempo.

El Carnaval Foton llega a las sucursales del país

Como parte de su 30 º aniversario a nivel mundial, Foton también celebra el Carnaval Foton 2026 en todas sus sucursales a nivel nacional y activa descuentos especiales de hasta el 30% en todos sus repuestos originales de fotón.

Nibol - Foton Bolivia invita a sus clientes, emprendedores y empresas bolivianas a visitar sus showrooms a nivel nacional, conocer su portafolio de vehículos, encontrar el aliado ideal para sus actividades y ser parte de la celebración por los 30 años de Foton moviendo el mundo.

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