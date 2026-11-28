La corporación boliviana Nexocorp y el Banco Nacional de Bolivia (BNB) sellaron una alianza estratégica para brindar beneficios a las familias bolivianas. A través de esta iniciativa, los clientes podrán acceder a un 10% de descuento todos los viernes en Farmacorp y Amarket, combinando el alcance de una de las mayores redes comerciales de salud y consumo del país con la solidez de una de las entidades financieras más importantes de Bolivia.

El beneficio estará disponible en Farmacorp, que cuenta con más de 210 sucursales a nivel nacional, y en Amarket, con 24 puntos de venta en Santa Cruz. Ambas forman parte de las unidades de negocio de Nexocorp.

La campaña estará vigente a partir del viernes 27 de noviembre de 2026 y permitirá a los clientes obtener un 10% de descuento sobre el total de su factura, con un límite de compra de Bs 500 por cliente al día, ya sea en una o varias transacciones. De esta manera, la alianza busca generar oportunidades de ahorro en las compras habituales y facilitar el acceso a productos esenciales.

“Conocemos la importancia que tiene para las familias cuidar su presupuesto, especialmente cuando se trata de su salud y bienestar. Por eso, buscamos construir alianzas que nos permitan responder a sus necesidades y retribuir la confianza que depositan en nosotros con beneficios concretos”, destacó Jorge Vargas, director Comercial y Marketing de Nexocorp.

Por su parte, Ramiro Argandoña, vicepresidente de Negocios Banca Corporativa y Empresas del BNB, afirmó: “Queremos que nuestros clientes encuentren en sus tarjetas una herramienta que, además de facilitar sus pagos, les permita obtener mayores beneficios en sus compras habituales. Buscamos lograrlo a través de alianzas corporativas con empresas tan importantes como Farmacorp y Amarket”.

¿Cómo acceder al 10% de descuento?

Para acceder al beneficio, los usuarios deben realizar sus compras los viernes utilizando tarjetas de crédito o débito del BNB y formar parte de FarmaClub. Quienes sean clientes de la entidad financiera y aún no estén inscritos en el programa también podrán registrarse para acceder a esta promoción.

Con alrededor de un millón de clientes activos en FarmaClub y más de 1.700.000 clientes en el BNB, ambas empresas continúan fortaleciendo su compromiso con el bienestar de las familias bolivianas. Esta alianza representa una nueva oportunidad para ampliar los beneficios de los programas de fidelización y generar valor para los consumidores.