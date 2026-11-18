Regia, una de las marcas con mayor presencia en los hogares bolivianos, presenta su nueva campaña “El Sabor de Consentir”, una propuesta que reconoce la manera especial que tiene cada mamá de consentir a su familia, a través de pequeños gestos cotidianos que hacen la diferencia, como compartir un desayuno o disfrutar juntos el café de la tarde.

Regia, una de las principales marcas de Alicorp, inspiró su campaña en el esfuerzo de mamá, ya que, entre las responsabilidades del hogar, el trabajo y el cuidado de la familia, muchas veces se convierte en una verdadera “supermamá”. Por ello, la campaña es una invitación a que las mamás sigan consintiendo a sus seres queridos, pero que también se dejen consentir en casa, encontrando en los pequeños gestos diarios una forma de demostrar cariño.

“El amor se ve en una mesa servida, en un hogar preparado para compartir y, por supuesto, en ese toque único de sabor que hace especiales los momentos más sencillos. Es precisamente en esos pequeños gestos, como untar una tostada en el desayuno o acompañar el café de la tarde con un pan con Regia, donde la marca encuentra una conexión con las mamás bolivianas: una forma de decir ‘te quiero y estoy aquí para consentirte’”, sostuvo Nicolás Salazar, gerente de Negocio B2C de Alicorp.

El ejecutivo agregó que la campaña parte de una idea sencilla: cada mamá tiene su propia manera de consentir y, para muchas familias, ese cariño se expresa en los sabores que acompañan sus momentos favoritos del día. Untar una tostada para el desayuno o preparar una merienda para compartir puede parecer un acto cotidiano, pero detrás de cada gesto existe una intención mucho más profunda: cuidar y hacer sentir bien a quienes más queremos.

Con más de cuatro décadas de presencia en Bolivia, Regia forma parte de la historia cotidiana de numerosas familias del país. Su presencia en desayunos y meriendas familiares ha acompañado distintas generaciones, convirtiéndose en parte de esos pequeños rituales diarios en los que el sabor y el cariño se encuentran.