La Policía está presente en la Feicobol con su campaña contra la violencia

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

La Policía está presente en la Feria Internacional de Cochabamba con efectivos desplegados en todo el campo ferial para resguardar la seguridad de los visitantes y un stand centrado en su campaña de concientización contra la violencia.

"Tenemos dos stands, uno que estará los 10 días hablando de prevención contra la violencia, estamos con varias redes e instituciones que apoyan el trabajo que realizamos. En el otro stand, estarán nuestras unidades especializadas como la FELCC, Diprove, Bomberos, Inteligencia, los canes. Estamos con un cronograma de actividades y muchas sorpresas. El domingo será el 'perrotón'", detalló el Comandante Departamental, Rubén Lobatón.

Además, están de festejo porque junio es el mes aniversario de la institución verde olivo.

En total, desplegaron 2101 efectivos que están brindando seguridad en diferentes turnos.

"Tenemos 150 funcionarios públicos todo el tiempo en el interior de la Feria. Fuera de la Feria tenemos a nuestro personal de Tránsito. También de Inteligencia detectando antisociales que seguramente van a estar por aquí", agregó.

Asimismo, tienen un espacio dedicado a la educación vial debido al alto índice de accidentes registrado en los últimos meses.

Cargando...

Dino, la nueva mascota de la Policía, también está presente en el stand, con su lema "Di no al bullying, di no a la violencia, si no a la trata y tráfico".

"Es el amigo de Paquito. Los dos van a trabajar juntos. Tenemos un programa de prevención que consta de seis lecciones, como prevención de violencia, bullying, secuestros, consumo de drogas y otros. Está dirigido a niños de 8 a 12 años de colegios en los diferentes municipios", apuntó Lobatón.

Finalmente, el Comandante recomendó tener precaución al conducir por el Circuito Bolivia e invitó a visitar la Feria.