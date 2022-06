"Muchas gracias a todas las personas de Cochabamba": Albertina Sacaca causa furor en Feicobol

Cochabamba, Bolivia

La influencer Albertina Sacaca llegó a la Feria Internacional de Cochabamba y sus seguidores le recibieron con mucho cariño.

Es la segunda vez que la tiktoker visita el encuentro ferial más importante del departamento y le sorprendió la cantidad de asistentes.

La joven agradeció el recibimiento, mientras decenas de personas pedían sacarse fotos con ella.

"No me la creo, me siento tan contenta. Nunca pensé que tanta gente estuviese aquí dándose cita, disponiendo de su tiempo para estar aquí conmigo, conversar y sacarnos fotos. Todo esto es gracias a ellos, no es por mí", agregó.

Reveló que la primera vez que grabó un video no pensaba que iba a llegar a tantas personas.

"No me tenía fe ni yo misma. Las personas son mi todo, mediante sus comentarios me animaron a seguir, yo ya no quería hacer tiktoks, pero me perdía un tiempo y preguntaban por mí, qué pasó y gracias a ellos estoy aquí", recordó.