30 años del 'sí, quiero' de Michelle y Barack Obama

Michelle y Barack Obama, estuvieron de fiesta ayer, 3 de octubre. Es que celebran sus tres décadas de casados y al recordar tan importante fecha, la pareja se llenó se halagos en las redes sociales. Tanto Michelle como Barack Obama no dudaron en compartir con sus miles de seguidores cómo se sienten al celebrar sus Bodas de Perla.

Para celebrar su aniversario, los dos recurrieron a sus redes sociales para compartir algunas fotos de un romántico paseo por la orilla del mar y un recuerdo de su boda, incluyendo también la imagen de un corazón dibujado en una playa con sus nombres dentro. Juntos a las instantáneas además se dedicaron unas bonitas y románticas palabras con las que dejan claro l enamorados que siguen.

Por su parte, el expresidente compartió con sus seguidores un emotivo mensaje acompañado de una serie de fotografías dedicado muy especialmente a la ex primera dama de Norteamérica: “Miche, después de 30 años no estoy seguro de por qué te ves exactamente igual y yo no. Sé que me gané la lotería ese día que no podría haber pedido un mejor compañero de vida. ¡Feliz aniversario, cariño!”, como parte de las celebraciones por su boda de perla.