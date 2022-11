Acusan a actor de 'El Juego del Calamar' de abuso sexual; O Yeong Su, responde

Suwon, Corea del Sur

El veterano actor O Yeong Su, conocido en todo el mundo por su papel en la serie “El juego del calamar”, fue acusado de abuso sexual por la fiscalía del distrito de Suwon (al sur de Seúl). El intérprete de 78 años fue reportado en diciembre de 2021 por una mujer que afirmó haber sido tocada de manera inapropiada por él, informó la agencia Yonhap.

¿Qué hizo el abuelo de El juego del calamar? ¿Por qué ha sido acusado de abuso sexual?

Los hechos de los que se acusa a Oh Yeong-su ocurrieron en el año 2017, antes de rodar El juego del calamar. Una mujer acusó al actor de 78 años de haberle tocado de forma inapropiada.

La víctima acudió a comisaría en Seúl en diciembre de 2021 para interponer una denuncia, pero el caso fue cerrado en abril de 2022. La mujer pidió que se reabriera el caso. Por lo que, la fiscalía de Suwon decidió reabrirlo e investigar al actor, que ha negado las acusaciones durante los procedimientos.

Oh Yeong-su que tuvo el papel de Oh Il Nam en “Squid game”, reafirmó su primera versión y negó las acusaciones contra él: “solo tomé su mano para mostrarle el camino alrededor de un lago. Pedí perdón porque dijo que no haría un escándalo solo por eso, pero eso no quiere decir que admita los cargos”.