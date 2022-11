“Tuve miedo por eso no pare, merecía que me golpeen”, chofer que arrolló a varias personas en Mineros

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Desde celdas policiales, el conductor de un vehículo de alto tonelaje que arrolló a un grupo de personas que se encontraban en un punto de bloqueo entre las localidades de Mineros y Saavedra, contó como sucedió el suceso.

“Venía de San Pedro, querían que de retro pero no se podía porque el camión es con chata y les dije que por favor me den paso, les rogué y no quisieron, entonces avance un poco y pensé que la iban a bajar la pita, pero no la bajaron y se enganchó en el parachoques, me fui y como esta con carga no se puede detener y se lo llevó el toldo con las personas que estaban ahí”, relató el chofer identificado como Antonio Valverde de 36 años.

“Estoy muy arrepentido, a parte que me pegaron, pero me lo merecía esos golpes por no esperar como los otros”, narró.

Luego del terrible hecho, donde los que se llevaron la peor parte, fueron las personas que estaban preparando la olla común debajo de un toldo, quienes terminaron envueltos y arrastrados por lo menos 50 metros. Como saldo se registran tres personas con distintas fracturas, afortunadamente no se lamentaron muertes, señaló un testigo.

Al respecto, Antonio contó “no se la verdad tuve miedo de que me hagan algo y me peguen por eso no quería parar, porque sabía que me iban a maltratar”. “Estuve dos horas parado en ese punto de bloqueo”, añadió.

De acuerdo al informe de la Unidad Operativa de Tránsito, el chofer dio negativo a la prueba de alcotest. A simple vista, Antonio presenta golpes en el rostro debido a que los pobladores que se encontraban haciendo vigilia en el lugar lograron detenerlo más adelante y le propinaron una brutal golpiza.

Finalmente fue puesto a disposición de la Fiscalía para que preste su declaración informativa acerca del accidente ocurrido.