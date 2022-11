Cívicos responden a críticas de Andrónico sobre la "derrota" del liderazgo cruceño en la lucha por Censo 2023

Cargando...

El segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, respondió a las declaraciones vertidas por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, quien señaló que existe una actitud de ambivalencia y bipolaridad de parte de los líderes cruceños y aseveró que los mismos asumieron una lucha sin objetivos ni rumbos, además, para él no es necesaria una ley del Censo, pero esperará lo que les sea remitido.

“Totalmente desatinada las declaraciones de Andrónico Rodríguez, (porque) el pueblo cruceño ha conseguido y bastante, es más va seguir consiguiendo. Hemos trazado una nueva ruta desde Santa Cruz”, expresó el cívico cruceño.

Recordemos que, el titular del Senado ayer (jueves), manifestó “en todo este trayecto, su propuesta de Censo 2023 se desvaneció y murió, porque no supieron defenderla, ni sustentarla. (Ahora) nos trasladan el muertito a la Asamblea y, como si pudiéramos revivirlo en 24 horas, nos llueven propuestas. La Asamblea no es una fábrica de leyes, es un órgano del Estado que elabora normas y leyes que demandan tiempo. Ahora nos salen con que ya no queremos Censo 2023”, refutó Rodríguez.

En esa línea, Cochamanidis señaló “lo que él (Andrónico) ha dicho nos tiene sin cuidado, el pueblo ha sido testigo, el pueblo ha sido fiel veedor de lo que ha ocurrido, el Gobierno quería un Censo en junio del 2024 y quería entregar los resultados en 2026 para que recién sean aplicados en 2030, esos tiempos se han recorrido para que se entreguen el mismo 2024 y que sean parte de las elecciones del 2025”

“Toda norma siempre es buena y en este caso eso va normar algo que no está en nuestras leyes en estos momentos que es el Censo que solamente le hace referencia, pero no marca tiempo ni marca limites, entonces esta ley como se ha presentado, con seguridad que será buena porque va dar el norte en el tema del Censo de aquí en adelante”, concluyó el segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz.