Debate de ley de Censo "empantanado": Diputados de oposición denuncian que el 'MAS' obstaculiza el proceso

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Tras el cuarto intermedio que se dio a conocer el jueves a las 23:45, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, en la sesión plenaria, la misma que no tiene una fecha y hora establecida. Así como también en la Comisión de Constitución que a través de un comunicado informó la madrugada de este viernes que se determinó declarar un nuevo cuarto intermedio en la sesión ordinaria, la misma que no tiene fecha, ni hora, para su reinstalación.

Parlamentarios de las tres bancadas Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y el Movimiento al Socialismo (MAS), se encontraban en el lugar, algunos a través de gritos manifestaron su molestia, puesto que exigían que se concrete el día y la hora de la reinstalación de la plenaria.

Al respecto la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar manifestó “(es) realmente indignante lo que está aconteciendo, nuevamente estamos en vigilia en la Cámara de Diputados, lamentablemente se ha llevado de forma arbitraria la suspensión de la sesión tanto del pleno de la Cámara como de la Comisión de Constitución”.

“La ley según por las propias bocas de los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) se iba tener aprobado hasta el día lunes, estamos a viernes y no tenemos nada, son 35 días que la gente está en las calles sacrificándose, son 35 días que se han hecho un sinfín de torturas, tensión, hechos de violencias generados por el MAS y no les ha dado la gana de resolver este problema”, acotó.

La parlamentaria de oposición indicó “resulta ser que cuando se iba ya a pasar el tratamiento dentro de la Comisión de Constitución, se ha atorado todo porque no le dio la gana al MAS de incorporar en el articulado los resultados del proceso censal sean vinculante del año 2025, vemos que buscan seguir manipulando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y seguir manipulando el viciado padrón electoral, están acostumbrado al fraude de la Comisión Electoral”.

Cargando...

“ Deben ser claros en algo y deben dejar de mentirle al país y no solamente no quieren a Ley, sino que ahora ya no quieren ni siquiera el Censo ”, aseveró Nayar.