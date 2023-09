Addisyon es la niña de 11 años que mide más de 1,80 metros

EE.UU.

Addisyon Lumpkin, de Jonesboro, Arkansas, sufre un raro síndrome, lo que ha provocado que la niña de 11 años llegue a medir 1.82 metros (6 pies), su excepcional crecimiento causa preocupación y desconcierto a sus familiares.

La menor estaría desafiando las expectativas de crecimiento debido a una condición genética denominada como el síndrome de Weaver-Smith. Desde la Organización Nacional de Enfermedades Raras, este trastorno ha sido identificado en solo unas 50 personas en todo el mundo.

Cuando Addisyon, tenía tres años supo de su condición genética totalmente extraña, que provoca un crecimiento anormal de los huesos.

“Cuando mi hija nació medía más de 58 centímetros y pesaba 4,5 kilogramos. Al principio esta condición no fue tomada como algo fuera de lo común, porque su padre es alto (…) Ella me dijo: 'Mami, ¿por qué no puedo correr como los demás niños? ¿Por qué no puedo hacer esto y aquello como los demás niños? ¿Por qué soy más alta que los otros niños?'”, contó su madre Emily Lumpkin, al medio WBKO.