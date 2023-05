Alerta por nueva ola de Covid-19 que se propaga en China

China

Una nueva ola de covid-19 se está propagando por China, lo que genera preocupación por el posible impacto en el volumen de operaciones, informó este miércoles Reuters, citando a personas familiarizadas con el asunto que viven en el país asiático.

Más de media docena de comerciantes y fuentes bancarias le dijeron esta semana a la agencia británica que ellos o sus colegas habían contraído dicha enfermedad recientemente o que habían oído hablar de compañeros que dieron positivo.

"Creo que alrededor del 10 % de las personas que me rodean se han vuelto a contagiar", comentó el operador de un banco extranjero que no reveló su identidad. "Ya no hay cuarentena de casos ni [rastreo de] contactos cercanos, por lo que la segunda ola debería ralentizar la eficiencia comercial", dijo otro operador de una entidad bancaria extranjera, que tampoco se identificó.