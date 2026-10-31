Los comercios de la 'milla de oro' de Madrid y de otras ciudades españolas como Barcelona y San Sebastián se blindan este sábado ante la amenaza de posibles disturbios y saqueos por las nuevas convocatorias de la plataforma anónima Blocus en diferentes puntos del país.

Comercios de firmas de lujo en Madrid como Prada, Loewe, Miu Miu o Rabat y otros como Maison du Monde o Aristocrazy han protegido sus escaparates ante los nuevos llamamientos de esta plataforma anónima, que convoca en las redes sociales a los jóvenes a protagonizar disturbios y saqueos.

Según pudo comprobar EFE, algunos de estos establecimientos estaban a primera hora de este sábado ya preparados ante posibles ataques, mientras que operarios trabajaban en otros instalando paneles de madera para impedir saqueos como los que se registraron la pasada semana en Barcelona o en varias ciudades de Francia.

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Algunos establecimientos han adelantado además el cierre a las seis o a las tres de la tarde, mientras que otros están a la expectativa de lo que ocurra en las próximas horas.

También los comerciantes del centro de Bilbao y San Sebastián (norte de España) están protegiendo sus escaparates ante la amenaza de posibles saqueos y disturbios alentados en redes sociales por Blocus.

En Barcelona, los Mossos d'Esquadra (policía regional) desplegarán un dispositivo "de máximos" ante la nueva convocatoria de Blocus, que el pasado sábado provocó el caos en la ciudad, al activar el nivel 4 de alerta, el máximo establecido, en previsión de una concentración "combativa" en la que muchas personas puedan volver a delinquir.

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Mientras, en la ciudad de Palma, en la islas Baleares (este), el dispositivo policial activado para la noche del viernes y la madrugada de este sábado por la convocatoria de Blocus Mallorca se saldó con 9 menores arrestados, 40 actas por infracciones administrativas y 200 personas identificadas, en su mayoría muy jóvenes.

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A disposición judicial el considerado fundador de Blocus en España

Por el momento, al menos diez jóvenes, entre ellos cuatro menores, han sido detenidos en varias ciudades españolas en los últimos días por incitar en canales vinculados a Blocus a la comisión de altercados, disturbios, saqueos y violencia contra las fuerzas de seguridad.

El considerado como "fundador e impulsor" de Blocus España, que fue detenido este viernes en la localidad valenciana de Picanya (este), pasará este sábado a disposición judicial, según informaron a EFE fuentes de la Guardia Civil.