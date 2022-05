Autora del libro ‘Cómo asesinar a tu esposo’ es enjuiciada por asesinato de su marido

Cargando...

La policía afirmó que este caso presenta características de un clásico de ficción, donde la escritora hizo realidad su novela, la mujer esta siendo juzgada en Estados Unidos.

La autora afirmó que tiene demencia, sin embargo, cámaras de seguridad registraron el momento donde se observa a la mujer cometer el delito.

La autora de la saga titulada 'Wrong Never Felt So Right' ('Lo incorrecto nunca sintió tan bien'), que incluye 'The Wrong Husband' (El esposo equivocado) y 'The Wrong Lover' (El amante equivocado), está acusada de disparar a su marido Daniel Brophy, el arma homicida habría desaparecido.

Las autoridades afirmaron que la mujer recibiría por la muerte de su esposo en pólizas de seguro, un total de 1,4 millones de dólares, hecho que le haría tomar la determinación.

Según el diario 'The Oregonian', la mujer en su declaración habría manifestado que con su marido vivo le va mejor, que ahora.