'Hazle callar me dijo', manifestó la mujer golpeada por su esposo porque su bebé no paraba de llorar

La Paz

Un sujeto fue aprehendido es sindicado de haber golpeado violentamente a su esposa, porque su bebé no dejaba de llorar, la víctima tiene fisura en su mandíbula, y presenta múltiples golpes en el cuerpo.

“Se levantó, me agredió, me dio una patada en mi cara ahora esta hinchada, me golpeó y me salió moretones, me sacó sangre de mi cara, pido que se haga justicia”, manifestó la mujer golpeada por su esposo.