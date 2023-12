Canserbero fue asesinado: Exmánager del rapero confesó que lo drogó y apuñaló

Venezuela

A más de ocho años de su muerte, este martes 26 de diciembre se identificó a la autora intelectual detrás del asesinato del cantante venezolano Canserbero.

Ante el Ministerio Público de Venezuela, Améstica dijo que les dio un té con 10 mg de Alpram (medicamento para tratar la ansiedad y ataques de pánico) a Carlos Molnar, quien era su esposo, y a Canserbero. De inmediato, la sustancia hizo efecto y ella apuñaló a su pareja por la espalda y el cuello. Luego atacó al artista cuando estaba dormido.

“Quien me ve (asesinar a mi esposo) es Tirone (Canserbero), se preocupa mucho, pero también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar. Él cae al sofá dormido, a él le doy dos puñaladas en el costado (de su cuerpo)”, explicó la criminal.