Cargando...

Venezuela

Este lunes, 27 de noviembre, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que hay nuevos testigos que podrían dar un giro a la investigación en torno a la muerte de Tyrone González, conocido como Canserbero, registrada el 20 de enero de 2015. En ese sentido, se tienen nuevas hipótesis, una de las cuales apunta hacia una tercera persona que cometió el asesinato del rapero y su amigo.

Tras una larga lucha de la familia y amigos del reconocido rapero venezolando, el Ministerio Público reabrió el caso a 8 años del hecho. En ese sentido, la semana pasada se procedió a la exhumación del cuerpo para nuevos análisis.

Saab afirmó que los testigos, cuyos nombres no aportó durante una entrevista por Venezolana de Televisión (VTV), ayudarán a enriquecer las otras líneas de investigación que están abiertas en torno al deceso de Canserbero y su amigo, el bajista Carlos Molnar, cuando se encontraban en un departamento, informan medios locales.

El alto funcionario añadió que el Ministerio Público investiga el entorno familiar de la exmánager del músico y exesposa de Molnar, Natalia Améstica, quien junto con su hermano Guillermo, están imputados por la presunta comisión de los delitos de falsa atestación y obstrucción a la administración de justicia.

Saab señaló que hay varias hipótesis que deben ser consideradas y mencionó una nueva hipótesis en la que Canserbero y Carlos Molnar fueron asesinados antes de ser lanzados al vacío.

El fiscal general también hizo hincapié en las irregularidades presentes en la investigación realizada por el Ministerio Público en 2015. Después de la exhumación del cuerpo de Canserbero, se descubrió que tenía heridas adicionales a las causadas por la caída, incluyendo cuatro heridas de arma blanca. Saab afirmó que en aquel momento no se les dio importancia a las declaraciones de los familiares de Canserbero, quienes tenían una versión distinta de los hechos y nunca fueron escuchados por la policía o la Fiscalía.

Por tal motivo, el titular de la acción penal insistió en poner en duda las declaraciones de Natalia Amésquita y Guillermo Amésquita sobre la supuesta esquizofrenia del cantante: “No hay un examen médico, una experticia; no hay recetas médicas de tratamientos. No tuvo una sola visita previa a ningún médico, era un muchacho joven, de 25 años, que tenía una gira en Argentina”.

Cargando...

“Él tuvo una pelea con Natalia porque decidió que ella no siguiese siendo su mánager; quería abrirse por su cuenta”, comentó Saab, presumiendo móviles económicos.