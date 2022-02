Con un machete, le cortó las manos a una mujer casada que no quería salir con él

Honduras

El hecho conmocionó a toda la comunidad de Honduras, un hombre le cortó las manos a una mujer que se rehusó a salir con él. La víctima identificada como Rosaura Herrera vive en Tegucigalpa, es casada y tiene hijos.

Según lo informado por medios locales, ella se negó en reiteradas ocasiones a salir con un hombre. Hasta que un día él la esperó a la orilla de un río y la agredió con un machete. Incluso le propinó varios golpes en su cabeza y brazos, ocasionándole la pérdida de una mano y varios dedos de la otra.

“Iba a las cinco de la mañana a quebrar maíz y me salió un hombre que no me dejó cruzarme el río y me dijo: ‘crúzate por aquí, por aquí te voy a llevar. Hasta aquí te voy a llevar y dame la espalda’ y me puso de espalda y se puso a buscar el machete, lo recogió y me puso el primer ‘cumazo’ en la cabeza”, relató la víctima al canal HCH.