Congo: Niño pidió permiso para estudiar a la luz de una base militar

Congo

La imagen se ha vuelto viral, muestra a un niño del Congo que pidió permiso para utilizar las luces de una base militar para hacer sus deberes y así lograr educarse en un país en conflicto permanente.

Erik se acercó a Bressan en medio de la noche y le pidió si podía estudiar y hacer sus deberes bajo la luz de la base uruguaya. Bressan lo dejó y, además, le tomó una foto y la subió a Facebook.

Aunque la publicación fue eliminada, Bressan compartió un mensaje: “Valoren cuando sus viejos les dicen ‘estudiá’, no te enojes si te insisten calificaciones buenas. Tenemos todo sin saberlo, no le damos valor y del otro lado del mundo otros hacen un esfuerzo tremendo para hacerlo... un claro ejemplo, Erick un congolés que me pidió para aprovechar la luz para hacer sus tareas! aplaudo de pie a este niño”.