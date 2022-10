"Debían cuidarla y la maltrataron": Lincharon a una pareja por golpear y quemar en la boca a una bebé

México

Una pareja fue linchada por un grupo de personas enardecidas en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, acusados de maltratar y quemar a una bebé que tenían a su cargo, los hechos ocurrieron la noche del 17 de octubre al interior de su domicilio, ubicado en la colonia La Virgen.

La progenitora de la bebé agredida había dejado a la menor a cargo de su prima Nayely, que estaba con su pareja, mientras salía a trabajar, pero al recogerla, habría descubierto quemaduras en su boca, barbilla y debajo de la nariz. Al verificar las terribles heridas, denunció a la pareja ante las autoridades, pero temerosa de las represalias hizo público su caso.

"Ayúdenme a k esto no se kede impune, yo confie en estas personas k me cuidaran a mis hijas para poder trabajar y no entiendo xq le hicieron esto a una de mis bebes, saben ke esto es tardado de las denuncias no kiero ke ellos se vayan a escapar, tienen familiares en México. Ayúdenme haganlo llegar a las autoridades correspondientes y k actúen rápido, mi bebé está muy mal ellos tienen ke pagar", denunció en su cuenta de Facebook @KrlaJhoanaPena.