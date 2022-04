“Dios, llévame al cielo”, pidió una niña de 5 años que sufre bullying

Cargando...

Argentina

El caso de la pequeña Agustina de 5 años ha calado hondo en la población argentina, la razón es que sus compañeros del jardín de infantes la discriminan constantemente.

Juan Palma y su esposa comenzaron a notar cambios temperamentales en su hija y aunque la pequeña no decía nada, el cambio evidente en su forma de comportarse los alertó.

Un sin número de cosas se les pasó por la cabeza a los progenitores, porque su hijita pasó de ser una niña alegre, espontánea y dulce; a una niña solitaria, triste y reservada. La niña se sinceró con su hermana de 18 años.

“Dijo que en la escuela se ríen de ella, que le dicen ‘gorda cerda’, ‘gorda chancha’, ‘gorda puta’… ¡Tiene cinco años y tiene que escuchar todo eso!”, dijo su padre en una entrevista con Infobae.

Los insultos contra la pequeña comenzaron hace más de un año pero la niña, por su edad, no entendía muy bien lo que sucedía. Este año, la situación cambió: Agustina entiende y el bullying la ha comenzado a afectar profundamente.

El acoso escolar ha impactado a la niña de tal manera que ha llegado a decir que no quiere volver a la escuela y le pide a dios que se la lleve al cielo.

“Ya el año pasado le decían cosas en el jardín, pero por ahí como era más chica no se daba cuenta pero ahora sí y le duele lo que escucha. Todos los días regresa a casa llorando, enojada, nos pide no ir más a la escuela y dice que se quiere ir al cielo. Nos enteramos que este no es el primer caso de maltrato en la escuela, hay nenes que hasta son golpeados por sus compañeros”, contó Juan Carlos Palma.

La tía de Agustina subió un video donde la niña está llorando desesperada por el bullying que recibe en su escuela. El clip rápidamente se hizo viral.

Juan y Verónica, la madre de Agustina, pusieron la queja ante las directivas de la institución. La respuesta de la directora fue preguntarles a sus padres si la niña está en tratamiento médico por su peso.

La salida fácil fue culpar a la víctima, Además, en la reunión no citaron a los padres de los cuatro niños que constantemente acosan a la pequeña.

“La directora la culpó a ella de salir al recreo para ir al comedor a pedirle a la celadora que le dé gallegas y pan. También me dijo que debe ser diabética y me preguntó si está en tratamiento médico por el peso. Yo esperaba que ella llamara a los padres de los niños que la insultan para hablar con ellos. Eran cuatro las familias las que debía juntar. No conozco a ninguno porque por mi horarios de trabajo pude ir pocas veces a la escuela y creo que no son del barrio”, dijo el papá de la niña.