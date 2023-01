Cargando...

Mundo

La empresa matriz de Facebook, Meta, anunció este jueves, 26 de enero, que reestablecerá las cuentas oficiales de Facebook e Instagram pertenecientes al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, tras una suspensión de dos años que inicio por el asalto al Capitolio.

El Capitolio, en Washington DC, símbolo del poder legislativo estadounidense. Fotografía: Julien Gaud / Unsplash.

“El público tiene que poder oír lo que dicen los políticos para poder tomar decisiones”, dijo Nick Clegg, responsable de asuntos internacionales de Meta, quien se expresó a favor de la reactivación de las cuentas.

No obstante, advirtió: “Pero eso no significa que no haya límites a lo que la gente puede decir en nuestra plataforma; cuando hay un riesgo de perjuicio en el mundo real, un riesgo elevado que justifique una intervención de Meta en el debate público, actuaremos”.

La exclusión de Trump se dio el 7 de enero de 2021, cuando todavía era presidente de Estados Unidos e instó a sus seguidores a desconocer el resultado electoral en las últimas elecciones . Además, el ex mandatario fue reincorporado a Twitter por medio de Elon Musk, aunque hasta el momento no ha dejado mensajes en la red.

Facebook tomó la decisión de suspender las cuentas de Trump en junio de 2021 y señaló que las reestablecería una vez que “los riesgos para la seguridad del público” hayan “desaparecido”.

El expresidente republicano se expresó al respecto en una red social creada por su equipo, nombrada como Truth Social: “No debería jamás volver a ocurrirle a un presidente en ejercicio o a quien sea que no merece sanciones”.