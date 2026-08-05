El Papa vuelve a Argentina: León XIV confirma una visita histórica tras casi cuatro décadas

El papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026, en el marco de una gira apostólica por Sudamérica que también incluirá Uruguay y Perú. La confirmación fue realizada oficialmente por la Nunciatura Apostólica, poniendo fin a meses de especulaciones sobre el primer viaje del Pontífice al país desde el inicio de su papado.

La visita marcará un hecho histórico, ya que será la primera vez que un Papa pise suelo argentino en casi cuatro décadas. La última visita papal ocurrió en abril de 1987, cuando Juan Pablo II llegó al país. Desde entonces transcurrió todo el pontificado de Francisco, el primer Papa argentino, quien nunca regresó a su tierra natal durante su gestión al frente de la Iglesia Católica.

El recorrido incluirá Buenos Aires, Luján y Córdoba

Según el comunicado difundido por la Santa Sede, León XIV permanecerá en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre y visitará tres puntos clave: la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. El programa detallado será anunciado posteriormente.

Aunque la agenda oficial aún no fue publicada, se prevé la realización de celebraciones religiosas multitudinarias, encuentros institucionales y actividades pastorales en las tres ciudades incluidas en el recorrido.

Gira sudamericana

La Nunciatura Apostólica informó que el viaje apostólico se desarrollará del 6 al 17 de noviembre. León XIV visitará primero Uruguay, donde recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida; posteriormente llegará a Argentina; y finalmente continuará su gira en Perú, con escalas en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

Gobierno e Iglesia preparan operativo especial

Tras la confirmación oficial, el Gobierno argentino prevé conformar un comité interministerial encargado de coordinar los aspectos logísticos, protocolares y de seguridad de la visita, en coordinación con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina, según el portal Infobae.

Por su parte, la Iglesia Católica ya trabaja mediante comisiones especializadas para organizar las celebraciones litúrgicas, la participación de los fieles y la logística general del viaje.

Un acontecimiento de alcance internacional

La llegada de León XIV es considerada uno de los acontecimientos religiosos e institucionales más importantes de los últimos años para Argentina. Además de poner fin a una espera de 39 años sin visitas papales, el viaje volverá a situar al país en el centro de la agenda internacional del Vaticano.

La visita también será la primera gira de León XIV por América del Sur desde el inicio de su pontificado, consolidando los vínculos de la Santa Sede con la región.

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